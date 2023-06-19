В ТЦК отреагировали на стрельбу их работника во время вручения повестки в Одесской области

В результате стрельбы, которая произошла на рынке в городе Рени, Одесской области нет пострадавших. Однако правоохранители начали расследование инцидента. К стрельбе причастны работники территориального центра комплектования.

Вчера, 18 июня, работник военкомата открыл стрельбу в общественном месте при вручении повестки. В Одесском ТЦК и СП прокомментировали ситуацию.

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Что стало причиною стрельбы

Отмечают, что полиция квалифицировала событие как "хулиганство, совершенное с применением предмета, приспособленного для причинения телесных повреждений" (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса).

Между двумя представителями районного ТЦК и местным гражданином во время вручения ему повестки возник конфликт. В ходе словесной перепалки один из представителей органа военного управления произвел выстрел в гору из стартового пистолета,

– говорится в сообщении ТЦК.

То есть причиной стрельбы – произошла словесная перепалка.

Правоохранители изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу и другие вещественные доказательства, которые в дальнейшем будут направлены на экспертное исследование.

К слову, на опубликованном очевидцами видео можно увидеть, что общественность возмущенно восприняла ситуацию. Похоже, что работник ТЦК таки не должным образом себя вел: был агрессивным и угрожал.

Стрельба на Одесщине: смотрите видео

! Работники ТЦК и СП не вправе отбирать у мужчин документы, угрожать, заставлять подписывать документы или содержать без согласия.