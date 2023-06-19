У ТЦК відреагували на стрілянину їхнього працівника під час вручення повістки на Одещині

Унаслідок стрілянини, яка сталася на ринку в місті Рені, Одеської області немає постраждалих. Однак, правоохоронці розпочали розслідування інциденту. До стрілянини причетні працівники територіального центру комплектування.

Вчора, 18 червня, працівник військкомату відкрив стрілянину в громадському місці під час вручення повістки. Наразі в Одеському ТЦК та СП прокоментували ситуацію .

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Що стало причиною стрілянини

Зазначають, що поліція кваліфікувала подію як "хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, пристосованого для завдання тілесних ушкоджень" (частина 4 статті 296 Кримінального кодексу).

Між двома представниками районного ТЦК й місцевим громадянином під час вручення йому повістки виник конфлікт. Під час словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл у гору зі стартового пістолета,

– йдеться у повідомленні ТЦК.

Тобто, причиною стрілянини – сталась словесна перепалка.

Правоохоронці вилучили зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази, які надалі скерують на експертне дослідження.

До слова, на відео, яке опублікували очевидці можна побачити, що громадськість обурено сприйняла ситуацію. Схоже, що працівник ТЦК таки не належним чином себе поводив: був агресивним і погрожував.

Стрілянина на Одещині: дивіться відео

! Працівники ТЦК і СП не мають права відбирати у чоловіків документи, погрожувати, примушувати підписувати документи або утримувати без згоди.