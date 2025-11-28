20-летняя нацгвардейка умерла после получения ранения вблизи Белого дома

Президент Дональд Трамп недавно проинформировал о смерти военнослужащей Национальной гвардии. Ее тяжело ранили во время стрельбы неподалеку от Белого дома.

Ей было 20 лет. Об этом пишет Fox News, передает 24 Канал.

Актуально Недалеко от Белого дома неизвестный устроил стрельбу

Как Трамп высказался о военнослужащей?

Во время своего обращения по случаю Дня благодарения Дональд Трамп сообщил о гибели 20-летней гвардейки из Западной Вирджинии Сары Бекстром.

Молодая, уважаемая, замечательная женщина, которая начала службу в июне 2023 года и проявила себя как исключительный человек. Она только что ушла из жизни,

– сказал Трамп.

По его словам, второй пострадавший – 24-летний Эндрю Вулф – до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

Заметим, что обоих военных ранили 26 ноября в Вашингтоне в результате стрельбы, произошедшей в нескольких кварталах от Белого дома.

Что еще известно о стрельбе?