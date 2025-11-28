20-летняя нацгвардейка умерла после получения ранения вблизи Белого дома
- Нацгвардейка Сара Бекстром умерла после ранения во время стрельбы возле Белого дома.
- Второй пострадавший, 24-летний Эндрю Вулф, находится в критическом состоянии.
Президент Дональд Трамп недавно проинформировал о смерти военнослужащей Национальной гвардии. Ее тяжело ранили во время стрельбы неподалеку от Белого дома.
Ей было 20 лет.
Как Трамп высказался о военнослужащей?
Во время своего обращения по случаю Дня благодарения Дональд Трамп сообщил о гибели 20-летней гвардейки из Западной Вирджинии Сары Бекстром.
Молодая, уважаемая, замечательная женщина, которая начала службу в июне 2023 года и проявила себя как исключительный человек. Она только что ушла из жизни,
– сказал Трамп.
По его словам, второй пострадавший – 24-летний Эндрю Вулф – до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.
Заметим, что обоих военных ранили 26 ноября в Вашингтоне в результате стрельбы, произошедшей в нескольких кварталах от Белого дома.
Что еще известно о стрельбе?
Инцидент произошел вблизи станции метро Farragut – всего в нескольких кварталах от Белого дома.
В результате нападения ранения получили двое военнослужащих Нацгвардии. Сначала появлялись сообщения о смерти обоих гвардейцев, однако директор ФБР Кэш Патель вскоре опроверг эти данные.
Правоохранительным органам удалось задержать и установить личность мужчины, которого подозревают в стрельбе возле Белого дома. По предварительной информации, речь идет о гражданине Афганистана Рахманулла Лаканвала.
Следователи считают, что нападение было заранее спланированной засадой. Подозреваемый, который также получил огнестрельные ранения во время инцидента, сейчас находится под стражей.