20-річна нацгвардійка померла після отримання поранення поблизу Білого дому

Президент Дональд Трамп нещодавно поінформував про смерть військовослужбовиці Національної гвардії. Її важко поранили під час стрілянини неподалік від Білого дому.

Їй було 20 років. Про це пише Fox News, передає 24 Канал.

Актуально Неподалік Білого дому невідомий влаштував стрілянину

Як Трамп висловився про військовослужбовицю?

Під час свого звернення з нагоди Дня подяки Дональд Трамп повідомив про загибель 20-річної гвардійки із Західної Вірджинії Сари Бекстром.

Молода, шанована, чудова жінка, яка розпочала службу в червні 2023 року та проявила себе як виняткова людина. Вона щойно пішла з життя,

– сказав Трамп.

За його словами, другий постраждалий – 24-річний Ендрю Вулф – досі перебуває у вкрай тяжкому стані.

Зауважимо, що обох військових поранили 26 листопада у Вашингтоні внаслідок стрілянини, що сталася за кілька кварталів від Білого дому.

Що ще відомо про стрілянину?