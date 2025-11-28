Їй було 20 років. Про це пише Fox News, передає 24 Канал.

Актуально Неподалік Білого дому невідомий влаштував стрілянину

Як Трамп висловився про військовослужбовицю?

Під час свого звернення з нагоди Дня подяки Дональд Трамп повідомив про загибель 20-річної гвардійки із Західної Вірджинії Сари Бекстром.

Молода, шанована, чудова жінка, яка розпочала службу в червні 2023 року та проявила себе як виняткова людина. Вона щойно пішла з життя,
– сказав Трамп.

За його словами, другий постраждалий – 24-річний Ендрю Вулф – досі перебуває у вкрай тяжкому стані.

Зауважимо, що обох військових поранили 26 листопада у Вашингтоні внаслідок стрілянини, що сталася за кілька кварталів від Білого дому.

Що ще відомо про стрілянину?

  • Інцидент стався поблизу станції метро Farragut – лише за кілька кварталів від Білого дому.

  • Внаслідок нападу поранень зазнали двоє військовослужбовців Нацгвардії. Спершу з'являлися повідомлення про смерть обох гвардійців, однак директор ФБР Кеш Патель невдовзі спростував ці дані.

  • Правоохоронним органам вдалося затримати та встановити особу чоловіка, якого підозрюють у стрілянині біля Білого дому. За попередньою інформацією, йдеться про громадянина Афганістану Рахманулла Лаканвала.

  • Слідчі вважають, що напад був заздалегідь спланованою засідкою. Підозрюваний, який також отримав вогнепальні поранення під час інциденту, наразі перебуває під вартою.