Їй було 20 років. Про це пише Fox News, передає 24 Канал.
Як Трамп висловився про військовослужбовицю?
Під час свого звернення з нагоди Дня подяки Дональд Трамп повідомив про загибель 20-річної гвардійки із Західної Вірджинії Сари Бекстром.
Молода, шанована, чудова жінка, яка розпочала службу в червні 2023 року та проявила себе як виняткова людина. Вона щойно пішла з життя,
– сказав Трамп.
За його словами, другий постраждалий – 24-річний Ендрю Вулф – досі перебуває у вкрай тяжкому стані.
Зауважимо, що обох військових поранили 26 листопада у Вашингтоні внаслідок стрілянини, що сталася за кілька кварталів від Білого дому.
Що ще відомо про стрілянину?
Інцидент стався поблизу станції метро Farragut – лише за кілька кварталів від Білого дому.
Внаслідок нападу поранень зазнали двоє військовослужбовців Нацгвардії. Спершу з'являлися повідомлення про смерть обох гвардійців, однак директор ФБР Кеш Патель невдовзі спростував ці дані.
Правоохоронним органам вдалося затримати та встановити особу чоловіка, якого підозрюють у стрілянині біля Білого дому. За попередньою інформацією, йдеться про громадянина Афганістану Рахманулла Лаканвала.
Слідчі вважають, що напад був заздалегідь спланованою засідкою. Підозрюваний, який також отримав вогнепальні поранення під час інциденту, наразі перебуває під вартою.