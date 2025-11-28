Ей было 20 лет. Об этом пишет Fox News, передает 24 Канал.

Как Трамп высказался о военнослужащей?

Во время своего обращения по случаю Дня благодарения Дональд Трамп сообщил о гибели 20-летней гвардейки из Западной Вирджинии Сары Бекстром.

Молодая, уважаемая, замечательная женщина, которая начала службу в июне 2023 года и проявила себя как исключительный человек. Она только что ушла из жизни,

– сказал Трамп.

По его словам, второй пострадавший – 24-летний Эндрю Вулф – до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

Заметим, что обоих военных ранили 26 ноября в Вашингтоне в результате стрельбы, произошедшей в нескольких кварталах от Белого дома.

Что еще известно о стрельбе?