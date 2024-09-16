ФБР расследует стрельбу рядом с Трампом как попытку убийства

Рядом с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом вечером 15 сентября произошла стрельба. В ФБР заявили, что расследуют этот инцидент как вторую попытку убийства политика.

Отмечается, что вооруженный мужчина намеревался нацелиться именно на Трампа. Его якобы видели в кустарниках менее чем в 400 метрах от экс-президента США.

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Что известно о стрельбе рядом с Трампом

Во время этой стрельбы Трамп играл в гольф в одном из своих клубов во Флориде. Вместе с ним был его друг Стив Уиткофф, нью-йоркский инвестор в недвижимость. Инцидент произошел примерно в 13:30 по местному времени.

Следователи рассказали, что агент Секретной службы США якобы увидел вооруженного мужчину, который прятался в кустарниках вблизи поля для гольфа. В него стреляли, впрочем, сделал ли выстрелы сам подозреваемый, неизвестно.

Трамп был на расстоянии одной или двух ямок от Секретной службы на поле для гольфа – и, возможно, на расстоянии 400 ярдов (365 метров – 24 Канал) от вооруженного мужчины,

– передает The New York Times.

Отмечается, что есть свидетель, который видел, как подозреваемый бежал из кустов к черной машине марки Nissan. Он сфотографировал автомобиль и передал фото правоохранителям, которые впоследствии обнаружили Nissan на одной из дорог округа.

Также известно, что рядом с местом, где раздавались выстрелы, нашли винтовку типа АК-47 с прицелом и видеокамеру.

Как отреагировали политики на стрельбу рядом с Трампом

Этот инцидент произошел через два месяца после попытки убийства Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании.

"Вблизи меня раздались выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы сначала услышали это: я в безопасности и здоров", – написал на этот раз политик.

На стрельбу рядом с ним отреагировали и другие американские политики.

Я рада, что он в безопасности. Насилию не место в Америке,

– написала кандидат в президенты США Камала Харрис.

Также сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины, рассказал, что разговаривал с Трампом, и заверил, что политик "в хорошем настроении" и находится в безопасности.

"Он один из самых сильных людей, которых я когда-либо знал. Он в хорошем настроении, и он как никогда полон решимости спасти нашу страну", – написал Грэм.

Об инциденте также сообщили действующему президенту США Джо Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарленду.