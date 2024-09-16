ФБР розслідує стрілянину поряд із Трампом як спробу вбивства

Поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом увечері 15 вересня відбулася стрілянина. У ФБР заявили, що розслідують цей інцидент як другу спробу вбивства політика.

Зазначається, що озброєний чоловік мав намір націлитися саме на Трампа. Його нібито бачили у чагарниках за менше ніж 400 метрів від експрезидента США.

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Що відомо про стрілянину поряд із Трампом

Під час цієї стрілянини Трамп грав у гольф в одному зі своїх клубів у Флориді. Разом із ним був його друг Стів Віткофф, нью-йоркський інвестор у нерухомість. Інцидент стався приблизно о 13:30 за місцевим часом.

Слідчі розповіли, що агент Секретної служби США нібито побачив озброєного чоловіка, який ховався в чагарниках поблизу поля для гольфу. У нього стріляли, втім, чи зробив постріли сам підозрюваний, невідомо.

Трамп був на відстані однієї чи двох ямок від Секретної служби на полі для гольфу – і, можливо, на відстані 400 ярдів (365 метрів – 24 Канал) від озброєного чоловіка,

– передає The New York Times.

Зазначається, що є свідок, який бачив, як підозрюваний тікав із кущів до чорної автівки марки Nissan. Він сфотографував автомобіль та передав фото правоохоронцям, які згодом виявили Nissan на одній із доріг округу.

Також відомо, що поряд з місцем, де лунали постріли, знайшли гвинтівку типу АК-47 із прицілом та відеокамеру.

Як відреагували політики на стрілянину поряд із Трампом

Цей інцидент стався через два місяці після спроби вбивства Дональда Трампа під час мітингу у Пенсильванії.

"Поблизу мене пролунали постріли, але перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви спочатку почули це: я в безпеці та здоровий", – написав цього разу політик.

На стрілянину поряд із ним відреагували й інші американські політики.

Я рада, що він у безпеці. Насильству не місце в Америці,

– написала кандидатка у президенти США Камала Гарріс.

Також сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни, розповів, що розмовляв із Трампом, і запевнив, що політик "у гарному настрої" і перебуває у безпеці.

"Він один із найсильніших людей, яких я коли-небудь знав. Він у хорошому настрої, і він як ніколи сповнений рішучості врятувати нашу країну", – написав Грем.

Про інцидент також повідомили чинному президенту США Джо Байдену та генеральному прокурору Мерріку Гарленду.