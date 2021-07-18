Стрелял посреди дня возле магазина: в результате инцидента в Черкассах 2 пострадавших

В Черкассах мужчина открыл стрельбу в районе магазина "Лесной". В результате двух раненых мужчин доставили в больницу.

Стрелявший скрылся с места преступления. Однако полиция его нашла и задержала.

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Открыл стрельбу и скрылся

В полиции рассказали, что ориентировочно в 15:00 между 3 мужчинами на улице Дахновской возник конфликт.

В этот момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов,

– сообщили в полиции.

В результате стрельбы 2 человек госпитализировали. У них телесные повреждения спины и головы. Нарушитель после стрельбы сбежал в лес.

Полиция арестовала злоумышленника

Для поисков привлекли:

батальон полиции особого назначения,

экипажи патрульной полиции,

правоохранителей Черкасского районного управления полиции и кинологической службы со служебными собаками.

За короткое время полицейские нашли преступника. Начальник Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко сообщил, что его задержали.

Это 48-летний местный житель. На месте, где произошло происшествие, изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи,

– добавил Куратченко.

В полиции открыли дело по факту хулиганства. Правоохранители решают вопрос о вручении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Также проводят следствие.

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