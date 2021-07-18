Стріляв посеред дня біля магазину: внаслідок інциденту в Черкасах 2 постраждалих

18 липня 2021 , 23:08
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Джерело:

Нацполіція

У Черкасах чоловік відкрив стрілянину в районі магазину "Лісовий". Внаслідок чого двох поранених чоловіків доправили в лікарню.

Чоловік, який стріляв, утік з місця злочину. Проте поліція його знайшли й затримала. 

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Відкрив стрілянину й утік

У поліції розповіли, що орієнтовно о 15:00 годині між 3 чоловіками на вулиці Дахнівській виник конфлікт.

У цей момент один із них дістав зброю і декілька разів вистрілив у бік опонентів,
– повідомили в поліції.

Внаслідок стрілянини 2 людей госпіталізували. У них тілесні ушкодження спини та голови. Порушник після стрілянини втік до лісу.

Поліція арештувала зловмисника

Для пошуків залучили:

  • батальйон поліції особливого призначення,
  • екіпажі патрульної поліції,
  • правоохоронців Черкаського районного управління поліції та кінологічної служби зі службовими собаками.

За короткий час поліцейські знайшли злочинця. Начальник Нацполіції у Черкаській області Михайло Куратченко повідомив, що його затримали. 

Це 48-річний місцевий мешканець. На місці, де трапилась подія, вилучили декілька гільз. Причини конфлікту з'ясовують слідчі,
– додав Куратченко. 

У поліції відкрили справу за фактом хуліганства. Правоохоронці розв'язують питання про вручення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Також проводять слідство.

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Автор: Діана Квасневська