Стрелок из университета в Перми выжил: в сети показали момент ранения

Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском университете, выжил. Губернатор края Дмитрий Махонин ранее сообщил, что нападавший умер от полученных травм.

Бекмансуров находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое.

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Во время задержания стрелявшего ранили. Впоследствии в сети показали кадры, как это произошло.

Сначала сообщили о смерти стрелка

Российские СМИ со ссылкой на заявление губернатора Махонина сообщали, что напавшего ликвидировали. Впоследствии непроверенные источники даже назвали точный час его смерти: 12:10 по местному времени.

На сайте Пермского университета тоже опубликовали сообщение о ликвидации Бекмансурова. Однако впоследствии информацию удалили.

Бекмансуров планировал нападение

Прежде чем открыть стрельбу, Бекмансуров поделился своими намерениями в соцсети. Он заявил, что думал об этом давно и готовился к нападению.

Деньги на оружие собирал еще с 10 класса. Бекмансуров подчеркнул, что ни к каким экстремистским организациям не относится.

По словам стрелка, сперва он планировал атаковать свою бывшую школу. Однако впоследствии передумал, потому что якобы не хотел проводить там последние 10 минут жизни.

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