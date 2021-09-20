Стрілок з університету у Пермі вижив: у мережі показали момент поранення

Тимур Бекмансуров, який влаштував стрілянину у Пермському університеті, вижив і перебуває у реанімації. Губернатор краю Дмитро Махонін раніше повідомив, що нападник помер від отриманих травм.

Стрілок перебуває у реанімації. Його стан оцінюють як тяжкий.

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Під час затримання стрілка поранили. Згодом у мережі показали кадри, як це відбулося.

Спершу повідомили про смерть стрілка

Російські ЗМІ з посиланням на заяву губернатора Махоніна повідомляли, що нападника ліквідували. Згодом неперевірені джерела навіть назвали точну годину його смерті: 12:10 за місцевим часом.

На сайті Пермського університету теж опублікували повідомлення про ліквідацію Бекмансурова. Однак згодом інформацію видалили.

Бекмансуров планував напад

Перш ніж відкрити стрілянину, Бекмансуров поділився своїми намірами у соцмережі. Він заявив, що думав про це давно та готувався до нападу.

Гроші на зброю збирав ще з 10 класу. Бекмансуров наголосив, що до жодних екстремістських організацій не належить.

За словами стрілка, спершу він планував атакувати свою колишню школу. Однак згодом передумав, бо начебто не хотів проводити там останні 10 хвилин життя.

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