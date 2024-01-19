19 января стало известно, что суд избрал меру пресечения Игорю Мазепе. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога. Правда, судья снизил его сумму.

Вечером 19 января стало известно, что Игорю Мазепе Печерский районный суд избрал меру пресечения, передает 24 Канал. Известно, что он был арестован с альтернативой залога в 349 миллионов гривен. Обратим внимание, что прокуратура просила о том, чтобы сумма залога составляла 700 миллионов гривен.

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Игоря Мазепу будут содержать под стражей

Следовательно, Игоря Мазепу отправят под стражу до 27 февраля 2024 года. Выйти он сможет, если внесет залог в размере 349 миллионов гривен.

После судебного заседания Игорь Мазепа заявил, что будет подавать апелляцию. Журналисты спросили его, планирует ли он вносить залог. На этот вопрос он ответил, что "до понедельника есть время решить, что делать дальше".

В Офисе генпрокурора отметили, что заключением под стражу подозреваемых суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывал прокурор.

РанееСледовательно, рассмотрение продолжал тот же судья. Прокуроры заявляли, что Игорь МазепаОтмечали, что он пытался уехать за границу, когда узнал, что ему могут вручить подозрение. И что именно во время попытки покинуть страну Мазепу задержали.

Кроме того, прокурор предположил, что задержанный может продолжать противоправную деятельность. И что он может уничтожить документы. Именно поэтому и требовали отправить его под стражу с возможностью внести залог в размере 700 миллионов гривен.

Защитники Игоря Мазепы отмечали, что дело не подследственно ГБР. И что им должно заниматься НАБУ.

Мазепа прокомментировал меру пресечения и обратился к власти

Игорь Мазепа прокомментировал меру пресечения и заявил о давлении на бизнес.

Только сегодня (20 января – 24 Канал) я осознал, что мне инкриминируют создание какой-то преступной группы. Я создавал и развивал множество бизнесов и компаний. Результатами многих из них я горжусь. Но все без исключения основанные с моим участием бизнесы работали открыто и в легальном поле. Даже в такой отрасли, как добыча янтаря,

– заявил бизнесмен.

Он упомянул об инициативе "Манифест 42", вокруг которой объединились предприниматели, "требующие изменений в подходах правоохранителей к бизнесу". По словам предпринимателя, за неполный месяц правоохранители уже пришли к двум активным манифестантам.

Мазепа сравнил бизнесменов с Украинской хельсинкской группой, однако заверил, что они не против власти: "Мы с властью за одно: за процветание Украины. Сегодня мы ради этой цели работаем с вами, а завтра – с вашими преемниками. Но мы однозначно против того, чтобы вы или ваши преемники "доили" бизнес".

Также задержанный заявил, что сумма залога в 349 миллионов гривен – фактически безальтернативный арест. Ведь "ни один бизнесмен в этой стране не сможет в короткие сроки из своего бизнеса вытянуть такие средства".

Кроме того, он вспомнил, что его дело касалось 7 миллионов, а залог составляет 349 миллионов. Игорь Мазепа назвал это "произволом вместо правосудия".

Суд избрал меру пресечения 4 подозреваемому

Уже 20 января по ходатайству Офиса Генерального прокурора избрали меру пресечения четвертому подозреваемому. Дело касается завладения землями возле Киевской ГЭС.

Известно, что четвертым подозреваемым является брат Игоря Мазепы – Юрий. Он будет под стражей до 27 февраля 2024 года с альтернативой внесения залога в сумме около 45 миллионов гривен.



В Офисе генпрокурора напомнили, что подозреваемым инкриминировали незаконную приватизацию государственного имущества, легализацию имущества, полученного преступным путем, создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней.

"Дело Мазепы": что известно