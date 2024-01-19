19 січня стало відомо, що суд обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі. Його відправили під варту з можливістю внести заставу. Правда, суддя зменшив її суму.

Ввечері 19 січня стало відомо, що Ігорю Мазепі Печерський районний суд обрав запобіжний захід, передає 24 Канал. Відомо, що його арештували з альтернативою застави у 349 мільйонів гривень. Звернімо увагу, що прокуратура просила про те, щоб сума застави складала 700 мільйонів гривень.

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Ігоря Мазепу триматимуть під вартою

Відтак, Ігоря Мазепу відправлять під варту до 27 лютого 2024 року. Вийти він зможе, якщо внесе заставу у розмірі 349 мільйонів гривень.

Після судового засідання Ігор Мазепа заявив, що подаватиме апеляцію. Журналісти спитали його, чи планує він вносити заставу. На це питання він відповів, що "до понеділка є час вирішити, що робити далі".

В Офісі генпрокурора зазначили, що взяттям під варту підозрюваних суд підтвердив обґрунтованість підозр і ризиків, на які вказував прокурор. Також повідомили, що розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу четвертому фігурантові ще триває.

Нагадують, що підозрюваним інкримінували незаконну приватизацію державного майна, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній.

Звернімо увагу, що раніше суд не підтримав заяву про відведення судді. Відтак, розгляд продовжував той самий суддя.

Прокурори заявляли, що Ігор Мазепа може переховуватися від слідства. Зазначали, що він намагався виїхати за кордон, коли довідався, що йому можуть вручити підозру. І що саме під час спроби покинути країну Мазепу затримали.

Крім того, прокурор висловив припущення, що затриманий може продовжувати протиправну діяльність. І що він може знищити документи. Власне, саме тому і вимагали відправити його під варту з можливістю внести заставу у розмірі 700 мільйонів гривень.

Захисники Ігоря Мазепи зазначали, що справа не підслідна ДБР. І що нею мала б займатися НАБУ.

"Справа Мазепи": що відомо