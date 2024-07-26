Отец обратился к частному адвокату: как подозреваемый в убийстве Фарион вел себя в суде

В Галицком райсуде Львова в пятницу, 26 июля, проходит суд над Вячеславом Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Сейчас заседание перенесли на 16:00 и ждут частного адвоката подозреваемого.

Журналист 24 Канала Богдан Опока, который сейчас находится в Галицком райсуде Львова, рассказал, почему перенесли заседание суда и как ведет себя подозреваемый. Напомним, вечером 19 июля было совершено покушение на языковеда Ирину Фарион. В результате огнестрельного ранения женщина скончалась в больнице.

Смотрите также Полное видео по делу Фарион: уникальные кадры расследования и задержания

Почему перенесли заседание

Согласно закону подозреваемый имеет право на государственного адвоката. Однако обычно подозреваемые ищут себе других защитников. Как раз государственный адвокат сообщил о том, что отец подозреваемого обратился к частному адвокату.

Неизвестно, где он (отец – 24 Канал) нашел частного адвоката, а также, где сейчас находится этот адвокат, поэтому судья сделал паузу в судебном заседании предварительно до 16 часов. Возможно, он добирается из Днепра, но в таком случае ехать придется около 10 часов,

– сказал Опока.

Как ведет себя подозреваемый в убийстве

Подозреваемый Вячеслав Зинченко сначала вел себя очень тихо. Уверенно вошел в зал заседания, его завели в камеру, после чего он просто сидел, склонив голову, ознакамливался с материалами дела. Однако уже потом начал реагировать на вопросы от дочери Ирины Фарион.

Сначала Зинченко просто улыбался в камеру. Когда дочь Ирины Фарион спросила: "Почему ты молчишь, что язык проглотил?", то он показал язык на камеру,

– отметил журналист 24 Канала.

После того как объявили о перерыве, подозреваемый подошел к журналистам и сказал, что пообщается с представителями СМИ после судебного заседания.

Резонансное дело об убийстве Фарион слушается в Галицком райсуде Львова. Там выбрали самый большой судебный зал, но места не хватило. Десятки камер, еще больше телефонов, много трансляций, даже интернет плохо работал.