Тот в ответ ей показал язык. Отметим, что подозреваемого задержали 25 июля.

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Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык ее дочери

Дочь Ирины Фарион, София Семчишин, в зале суда задавала подозреваемому в убийстве ее матери вопросы.

Парень прямо там показал Семчишину язык. Тем самым с улыбкой ответил на ее вопрос "проглотил язык?".

"Да ты шо... Зараза последняя", – отреагировала на поступок парня дочь Фарион.

Соответствующий момент зафиксировали камеры.

Подозреваемый в убийстве Фарион показал ее дочери язык в суде: смотрите видео

Напомним, что ранее провели брифинг по делу об убийстве Фарион, где рассказали детали задержания парня.