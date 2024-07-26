Тот в ответ ей показал язык. Отметим, что подозреваемого задержали 25 июля.
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Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык ее дочери
Дочь Ирины Фарион, София Семчишин, в зале суда задавала подозреваемому в убийстве ее матери вопросы.
Парень прямо там показал Семчишину язык. Тем самым с улыбкой ответил на ее вопрос "проглотил язык?".
"Да ты шо... Зараза последняя", – отреагировала на поступок парня дочь Фарион.
Соответствующий момент зафиксировали камеры.
Подозреваемый в убийстве Фарион показал ее дочери язык в суде: смотрите видео