Она эмоционально сказала ему, что он забрал любимую бабушку у внуков. Ранее женщина заявляла, что будет требовать пожизненного заключения для подозреваемого в убийстве, пишет 24 Канал.

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"Ее дело будет жить вечно"

София Семчишин эмоционально пыталась выпытать у парня, зачем он пошел на преступление.

Украинец убивает украинца? Это как? Что мама сказала тебе? Ты бы хотел, чтобы убили твою маму? Ты бы хотел, чтобы твоя мама жила. Ты бы хотел, чтобы она заботилась о тебе,

– сказала дочь Ирины Фарион.

Она напомнила парню, что в убитой было двое внуков.

"Ты понимаешь, что у нее было двое внуков. Они любили ее больше всей жизни. Ты забрал их бабушку самую лучшую. Ты забрал! Борчиню за украинский язык, за украинскую нацию. Ты понимаешь, что ты сделал?" – эмоционально высказалась женщина.

Она также заметила, что дело ее мамы будет жить вечно.

Ее дело будет жить вечно. Ее дело, идеи, ценности. Миллионы людей, которые отдали ей дань, будут жить вечно,

– сказала София Семчишин в зале суда.