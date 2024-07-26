Вона емоційно сказала йому, що він забрав улюблену бабусю в онуків. Раніше жінка заявляла, що буде вимагати довічного ув'язнення для підозрюваного у вбивстві, пише 24 Канал.

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"Її справа буде жити вічно"

Софія Семчишин емоційно намагалася випитати у хлопця, навіщо він пішов на злочин.

Українець вбиває українця? Це як? Що мама сказала тобі? Ти би хотів, щоб вбили твою маму? Ти би хотів, щоб твоя мама жила. Ти би хотів, щоб вона дбала про тебе,

– сказала донька Ірини Фаріон.

Вона нагадала хлопцю, що у вбитої було двоє онуків.

"Ти розумієш, що у неї було двоє онуків. Вони любили її понад усе життя. Ти забрав їхню бабусю найкращу. Ти забрав! Борчиню за українську мову, за українську націю. Ти розумієш, що ти зробив?" – емоційно висловилася жінка.

Вона також зауважила, що справа її мами буде жити вічно.

Її справа буде жити вічно. Її справа, ідеї, цінності. Мільйони людей, які віддали їй шану, будуть жити вічно,

– сказала Софія Семчишин у залі суду.