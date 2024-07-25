Батько затриманого служить в ЗСУ і сказав, що дізнався про ситуацію від дружини.
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Батько вважає, що у його сина не було мотивів для вбивства Фаріон
Чоловік розповів, що свого сина він не бачив давно, однак регулярно спілкувався з ним телефоном.
Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом,
– стверджує чоловік.
З матір'ю затриманого журналістам поки не вдалося поспілкуватися не вдалося, тому що її телефон вимкнений.
- Нагадаємо, раніше Ігор Клименко повідомив, що у слідства є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавиці. Водночас правоохоронці схиляються до думки, що стрілець – лише виконавець.
- Поліція не розкриває особу затриманого, однак журналісти з'ясували, що мовиться про В'ячеслава Зінченка. Він дійсно грав у футбольній команді МДЮСШ U-19 і брав участь в благодійних матчах. Також сусіди розповідають, що він "жив із мамою і був порядним".
- При цьому також з'ясувалося, що підозрюваний мав радикальні ультраправі погляди – він був підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Юнак залишав там антисемітські та расистські коментарі.
- Також в січні цього року В'ячеслав згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.