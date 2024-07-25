Батько затриманого служить в ЗСУ і сказав, що дізнався про ситуацію від дружини.

Дивіться також OSINT-дослідники ідентифікували підозрюваного у вбивстві Фаріон

Батько вважає, що у його сина не було мотивів для вбивства Фаріон

Чоловік розповів, що свого сина він не бачив давно, однак регулярно спілкувався з ним телефоном.

Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом,

– стверджує чоловік.

З матір'ю затриманого журналістам поки не вдалося поспілкуватися не вдалося, тому що її телефон вимкнений.