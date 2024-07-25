Отец задержанного служит в ВСУ и сказал, что узнал о ситуации от жены.
Смотрите также OSINT-исследователи идентифицировали подозреваемого в убийстве Фарион
Отец считает, что у его сына не было мотивов для убийства Фарион
Мужчина рассказал, что своего сына он не видел давно, однако регулярно общался с ним по телефону.
Мотивов для убийства Фарион не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот. Наоборот: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии, занимался футболом,
– утверждает мужчина.
С матерью задержанного журналистам пока не удалось пообщаться не удалось, потому что ее телефон выключен.
- Напомним, ранее Игорь Клименко сообщил, что у следствия есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. В то же время правоохранители склоняются к мысли, что стрелок – лишь исполнитель.
- Полиция не раскрывает личность задержанного, однако журналисты выяснили, что говорится о Вячеславе Зинченко. Он действительно играл в футбольной команде МДЮСШ U-19 и участвовал в благотворительных матчах. Также соседи рассказывают, что он "жил с мамой и был порядочным".
- При этом также выяснилось, что подозреваемый имел радикальные ультраправые взгляды – он был подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские. Юноша оставлял там антисемитские и расистские комментарии.
- Также в январе этого года Вячеслав упоминал о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism / White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион.