Отец задержанного служит в ВСУ и сказал, что узнал о ситуации от жены.

Смотрите также OSINT-исследователи идентифицировали подозреваемого в убийстве Фарион

Отец считает, что у его сына не было мотивов для убийства Фарион

Мужчина рассказал, что своего сына он не видел давно, однако регулярно общался с ним по телефону.

Мотивов для убийства Фарион не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот. Наоборот: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии, занимался футболом,

– утверждает мужчина.

С матерью задержанного журналистам пока не удалось пообщаться не удалось, потому что ее телефон выключен.