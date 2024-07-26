Той у відповідь їй показав язика. Зазначимо, що підозрюваного затримали 25 липня.
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Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав язика її доньці
Донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, в залі суду ставила підозрюваному у вбивстві її матері питання.
Хлопець прямо там показав Семчишин язика. Тим самим з посмішкою відповів на її питання "проковтнув язик?".
"Та ти шо… Зараза остання", – відреагувала на вчинок хлопця донька Фаріон.
Відповідний момент зафіксували камери.
Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав її донці язик в суді: дивіться відео