Той у відповідь їй показав язика. Зазначимо, що підозрюваного затримали 25 липня.

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Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав язика її доньці

Донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, в залі суду ставила підозрюваному у вбивстві її матері питання.

Хлопець прямо там показав Семчишин язика. Тим самим з посмішкою відповів на її питання "проковтнув язик?".

"Та ти шо… Зараза остання", – відреагувала на вчинок хлопця донька Фаріон.

Відповідний момент зафіксували камери.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон показав її донці язик в суді: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше провели брифінг щодо справи про вбивство Фаріон, де розповіли деталі затримання хлопця.