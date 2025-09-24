Шуфрич жаловался на состояние здоровья: суд рассмотрел изменение меры пресечения
- Адвокаты Нестора Шуфрича просили смягчить меру пресечения из-за ухудшения его состояния здоровья.
24 сентября Шевченковский районный суд Киева отказал в ходатайстве, нардепа оставили под стражей до 4 октября.
В среду, 24 сентября, Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения для Нестора Шуфрича. На заседании обсудили состояние его здоровья и риски побега.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. В конце концов, адвокатам подозреваемого отказали.
Отпустили ли Шуфрича под домашний арест?
Адвокаты Шуфрича просили смягчить меру пресечения – отпустить нардепа под домашний арест. Защита заявила, что рисков содержания под стражей нет, а подозреваемый нуждается в медицинской реабилитации из-за ухудшения состояния здоровья, в частности слуха.
Врачи сообщали, что непрохождение процедуры приведет к ухудшению состояния здоровья. Можно обеспечить ношение электронного устройства,
– отметил адвокат Виктор Карпенко.
Сам Шуфрич поддержал ходатайство. Он якобы уже 7 месяцев страдает от боли после операции и не получил послеоперационной реабилитации.
Я сложно двигаюсь по помещению. Это просто боль, она постоянная. Рисков нет, куда я сбегу? Разве, как судью Чауса меня куда-то вывезете?
– утверждает нардеп.
Однако прокуроры настаивали, что риски остаются, поэтому просили отказать в смягчении меры пресечения. В конце концов, суд оставил подозреваемого под стражей до 4 октября.
На заседании также зачитали часть обвинительного акта. Речь шла о том, что Шуфрич тесно сотрудничал с экс-секретарем СНБО времен президентства Януковича и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем, а также выполнял его задачи по координации российской агентуры в Украине.
Обратите внимание! Обвинительный акт зачитан только по одной статье. Остальные материалы планируют озвучить на следующих заседаниях.
В чем еще обвиняют Шуфрича?
- Обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IX созыва от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича направили в суд еще в 2023 году.
- Его с экс-помощником Вячеславом Черепаней обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины.
- Также Шуфричу инкриминируют государственную измену.
- 4 сентября Печерский райсуд Киева начал подготовительное заседание по делу.