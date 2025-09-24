У середу, 24 вересня, Шевченківський районний суд Києва розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Нестора Шуфрича. На засіданні обговорили стан його здоров'я та ризики втечі.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Зрештою, адвокатам підозрюваного відмовили.

Чи відпустили Шуфрича під домашній арешт?

Адвокати Шуфрича просили пом'якшити запобіжний захід – відпустити нардепа під домашній арешт. Захист заявив, що ризиків тримання під вартою немає, а підозрюваний потребує медичної реабілітації через погіршення стану здоров'я, зокрема слуху.

Лікарі повідомляли, що непроходження процедури призведе до погіршення стану здоров'я. Можна забезпечити носіння електронного пристрою,

– зазначив адвокат Віктор Карпенко.

Сам Шуфрич підтримав клопотання. Він нібито вже 7 місяців потерпає від болю після операції й не отримав післяопераційної реабілітації.

Я складно рухаюсь по приміщенню. Це просто біль, вона постійна. Ризиків немає, куди я втечу? Хіба, як суддю Чауса мене кудись вивезете?

– стверджує нардеп.

Однак прокурори наполягали, що ризики залишаються, тож просили відмовити в пом'якшенні запобіжного заходу. Зрештою, суд залишив підозрюваного під вартою до 4 жовтня.

На засіданні також зачитали частину обвинувального акту. Йшлося про те, що Шуфрич тісно співпрацював з екссекретарем РНБО часів президентства Януковича та агентом ФСБ Володимиром Сівковичем, а також виконував його завдання з координації російської агентури в Україні.

Зверніть увагу! Обвинувальний акт зачитано лише за однією статтею. Решту матеріалів планують озвучити на наступних засіданнях.

