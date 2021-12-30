Суд принял новое решение по делу "Житомирского стрелка", убившего ветеранов АТО
Источник:Obozrevatel
В Житомире состоялось очередное заседание по делу об убийстве 7 ветеранов АТО. На него не явился ни один свидетель, из-за чего слушания перенесли.
Заседание проходило в Богунском районном суде Житомира. Слушания перенесли на 13 января 2022 года.
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Заседание суда длилось около полутора часов. Однако ни один свидетель так и не пришел. Анатолия Захаренко оставили под стражей.
В чем подозревают Захаренко
Анатолию Захаренко инкриминируют расстрел ветеранов АТО Владислава Мамиченко, Андрея Москальца, Владимира Куприянова, Эскендера Османова, Романа Ханенко, Александра Бєлоуса, Виталия Вульчина и Вадима Федюнина. Все они были добровольцами в АТО и воевали за Украину в разные годы.
За это преступление 58-летнему Захаренко грозит пожизненное заключение. Однако мужчина своей вины не признает.
Трагедия случилась 22 мая 2020 года около 1:00 во время отдыха на берегу пруда. Между подозреваемым и ветеранами АТО, по данным следствия, возник конфликт. Из-за этого Захаренко начал расстреливать их из гладкоствольного ружья.
Расстрел ветеранов АТО на Житомирщине: главное
- Жертвы расстрела, в котором подозревают Анатолия Захаренко, были бойцами батальона имени Кульчицкого и военными Нацгвардии. Также один из погибших был волонтером, а другой – работником Киевского Национального авиационного университета.
- Товарищи погибших подозревают, что конфликт, из-за которого случилась трагедия, мог возникнуть из-за войны с Россией. Захаров, по их мнению, может быть сторонником Кремля.
- Правоохранители во время осмотра изъяли 5 единиц оружия, которое зарегистрировано официально и принадлежит участникам события. Охотничье ружье, из которого убили 7 человек, также изъяли.
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