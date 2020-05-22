Где есть водка – всегда конфликт: жена стрелка с Житомирщины прокомментировала массовое убийство

В Житомирской области 22 мая во время отдыха на пруду мужчина достал оружие и убил семерых других мужчин. Вероятным убийцей является 58-летний владелец пруда Анатолий Захаренко, а его жена Ольга уже рассказала, что стало причиной конфликта.

Жена подозреваемого подтвердила информацию, что ее муж дружил с убитыми. Об этом она рассказала в комментарии изданию "Сегодня".

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Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину,

– заявила Ольга.

О причинах самого конфликта она отметила, что все произошло в ходе спора о военной службе. Мол, погибшие и сами были военными, а большинство из них даже были в АТО. Вот они и начали говорить своему убийце, что он даже не отпустил своих детей в армию.

Женщина также рассказала, что по меньшей мере часть из убитых были товарищами мужа. Они и ранее неоднократно приезжали на пруд порыбачить и отдохнуть.

Почему это важно?Дело в том, что в социальных сетях активно разгоняют альтернативную конспирологическую версию того, что произошло на пруду. Обвинить в конфликте пытались именно убитых.



В этой версии все сводилось к тому, будто полиция пыталась "крышевать" Захаренко, а потом подослала к нему атовцев "на разборки". Поэтому если жена подтверждает, что они дружили, то эта версия полностью опровергается.

Что о версих преступления говорят в полиции

В полиции Житомирской области подтвердили, что все расстрелянные лица были участниками АТО, но так же, как и жена стрелка, опровергли информацию о том, что это событие связано с якобы вымогательством у арендатора пруда взяток за разведение рыбы.

"АТОвцы приехали отдыхать на пруд еще до того, как на взятке задержали начальника полиции одного из районов области, за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно по 10 тысяч гривен. Эти события абсолютно не связаны", – рассказала в комментарии ТСН руководитель отдела коммуникации полиции Житомирской области Алла Ващенко.

Также в полиции добавили, что пока мужчина, который устроил расстрел своих друзей, задержан, его допрашивают.

Допрашивают также добровольца АТО, который выжил.

Правоохранители собираются сопоставить показания, чтобы понять причину конфликта. Все, что пока известно, – это то, что ссора возникла после употребления алкоголя. Сейчас продолжаются следственные действия и осмотр места происшествия.

Массовое убийство на Житомирщине: коротко

Оно случилось на пруду в ночь на 22 мая. Мужчина, владелец водоема, застрелил 7 человек, с которыми вместе поехал порыбачить. Еще один из отдыхающих сбежал и вызвал полицию.

Владельцем пруда оказался 58-летний Анатолий Захаренко. В то же время все погибшие – военнослужащие Нацгвардии и волонтер.