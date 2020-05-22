Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Массовое убийство на Житомирщине: появились первые фото с места жестокого расстрела

- Читати новину українською
Компанія друзів відпочивала на березі ставка на Житомирщині
Компанія друзів відпочивала на березі ставка на Житомирщині / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

В ночь на 22 мая Украину всколыхнуло жестокое убийство: на Житомирщине арендатор пруда из охотничьего ружья расстрелял 7 киевлян. Те отдыхали на берегу водоема. До этого арендатор пруда выпивал с этой компанией, однако впоследствии между ними возникла ссора.

В пориві люті чоловік схопився за рушницю та один за одним почав убивати відпочивальників. Спочатку орендар застрелив 2 осіб, які були поруч із ним, а потім відкрив вогонь по 6 киянах, які спали. Про це раніше повідомив на своїй фейсбук-сторінці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Головне Чоловік жорстоко розстріляв 7 друзів на Житомирщині: йому загрожує довічне ув'язнення

Він же оприлюднив трохи згодом фото з місця кривавої розправи. Як видно зі світлин, компанія відпочивала і на березі ставка, і в будиночку поруч із ним.

Вбивство
Компанія з вечора відпочивала / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

Вбивство
Трьох осіб орендар розстріляв у будиночку, де вони спали / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

Трьох осіб орендар ставка вбив у будинку, ще 2 поруч із ним та 2 біля водойми.

Місце вбивства
Місце масового вбивства / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

Що відомо про долю чоловіка, якого підозрюють у вбивстві:

  • Його вже затримала поліція, він перебуває під вартою.
  • Його відправлять на судово-психіатричну експертизу, після якої суд вирішить осудний він чи ні.
  • За масовий розстріл людей йому загрожує довічне ув’язнення.
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины Криминальные новости Убийство Новости Житомира Массовое убийство на Житомирщине
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Худший год в истории "Газпрома", или Груз на плечах России
сегодня , 08:40 Худший год в истории "Газпрома", или Груз на плечах России
Олександр Коваленко
Зеленский и состояние СБУшников: знает ли президент содержание своих законов
сегодня , 00:30 Зеленский и состояние СБУшников: знает ли президент содержание своих законов
Віталій Шабунін
Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
15 мая , 13:39 Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
Ростислав Струтинський