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Мужчина жестоко расстрелял 7 друзей на Житомирщине: ему грозит пожизненное заключение

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Стрельба в Житомирской области – убили 7 друзей киевлян
Кровавая стрельба на Житомирщине / Unsplash

Жуткая трагедия произошла на Житомирщине в ночь на 22 мая. Неподалеку от села Новоселица на берегу пруда собралась отдыхать компания из восьми киевлян. К ним присоединился и владелец пруда.

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Друзья собрались половить рыбу, однако все завершилось трагедией. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в фейсбуке.

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Мужчины употребляли алкоголь и шестеро из них примерно в час ночи 22 мая пошли спать. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором пруда.

Арендатор пруда, профессиональный охотник на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать посетителей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья,
– написал Геращенко.

Он добавил, что сначала арендатор 1962 года рождения расстрелял двух киевлян, которые были рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых спящих гостей. Одному из отдыхающих удалось бежать в лес. Мужчина вышел в село и вызвал полицию.

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Что известно о предполагаемом убийце

Геращенко сообщил, что подозреваемого в убийстве 7 человек задержала полиция, сейчас он находится под стражей. Ружье также изъяли.

Задержанного направят на судебно-психиатрическую экспертизу, после которой суд решит, вменяем он или нет. Думаю, что у суда не будет иного решения, как пожизненное лишение свободы для человека, который лишил жизни семерых,
– подытожил Геращенко.

Известно, что полиция открыла дело за массовое убийство в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Следователи начали уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве.

Внимание! Наказание по этой статье предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

 

Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Массовое убийство на Житомирщине Антон Геращенко Министерство внутренних дел Полиция Криминал Криминальные новости Стрельба Новости Житомира
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