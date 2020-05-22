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Чоловік жорстоко розстріляв 7 друзів на Житомирщині: йому загрожує довічне ув'язнення

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Кривава стрілянина на Житомирщині
Кривава стрілянина на Житомирщині / Фейсбук Антона Герщенка

Моторошна трагедія сталася на Житомирщині в ніч проти 22 травня. Неподалік від села Новоселиця на березі ставка зібралася відпочивати компанія з восьми киян. До них долучився і власник ставка.

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Друзі зібралися половити рибу, однак все завершилося трагедією. Про це повідомив заступник очільника МВС Антон Геращенко у фейсбуці.

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Чоловіки вживали алкоголь і шестеро з них приблизно о 1 ночі 22 травня пішли спати. Двоє залишилися розпивати спиртні напої з орендарем ставка.

Орендар ставка, професійний мисливець на ґрунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав розстрілювати відвідувачів з належного йому гладкоствольної мисливської рушниці,
– написав Геращенко.

Він додав, що спочатку орендар 1962 року народження розстріляв двох киян, які були поруч з ним. Потім почав розстрілювати шістьох сплячих гостей. Одному з відпочивальників вдалося втекти до лісу. Чоловік вийшов в село та викликав поліцію. 

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Що відомо про ймовірного вбивцю

Геращенко повідомив, що підозрюваного у вбивстві 7 людей затримала поліція, наразі він перебуває під вартою. Рушницю також вилучили.

Затриманого направлять на судово-психіатричну експертизу, після якої суд вирішить осудний він чи ні. Думаю, що суд не матиме іншого рішення як довічне позбавлення волі для людини, яка позбавила життя сімох,
– підсумував Геращенко.

Відомо, що поліція відкрила справу через масове вбивство у Житомирській області. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство. 

Увага! Покарання за цією статтею передбачає від 10 до 15 років позбавленням волі або довічне ув'язнення.

 

 

Автор: Северин Трач
Теги: Масове вбивство на Житомирщині Новини України Антон Геращенко Міністерство внутрішніх справ Поліція Кримінал Кримінальні новини Стрілянина Новини Житомира
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