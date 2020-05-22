Де горілка – завжди конфлікт: дружина стрілка з Житомирщини прокоментувала масове вбивство

У Житомирській області 22 травня під час відпочинку на ставку чоловік дістав зброю та вбив сімох інших чоловіків. Імовірним вбивцею є 58-річний власник ставка Анатолій Захаренко, а його дружина Ольга уже розповіла, що стало причиною конфлікту.

Дружина підозрюваного підтвердила інформацію, що її чоловік дружив з убитими. Про це вона розповіла у коментарі виданню "Сьогодні".

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Все це відбулося на березі ставка. Там, де випивається горілка – завжди конфлікт. Мій чоловік – людина запальна. Він уже визнав свою провину,

– заявила пані Ольга.

Щодо причин самого конфлікту вона зазначила, що усе відбулося у ході суперечки щодо військової служби. Мовляв, заггиблі й самі були військовими, а більшість з них навіть були в АТО. Ось вони й почали говорити своєму вбивці, що він навіть не відпустив власних дітей до війська.

Жінка також розповіла, що щонайменше частина з убитих були товаришами її чоловіка. Вони й раніше неодноразово приїздили на ставок порибалити і відпочити.

Чому це важливо?Справа в тім, що у соціальних мережах активно розганяють альтернативну конспірологічну версію того, що відбулося на ставку. Звинуватити у конфлікті намаглися саме убитих.



У цій версії все зводилося до того, буцімто поліція намагалася "кришувати" Захаренка, а тоді підіслала до нього атовців "на розбірки". Відтак якщо дружина підтверджує, що вони дружили, то ця версія повністю спростовується.

Масове убивство на Житомирщині: коротко

Воно трапилося на ставку у ніч проти 22 травня. Чоловік, власник водойми, застрелив 7 людей, з якими разом поїхзав порибалити. Ще один з відпочивальників утік та викликав поліцію.

Власником ставка виявився 58-річний Анатолій Захаренко. Водночас усі загиблі – військовослужбовці Нацгвардії та волонтер.