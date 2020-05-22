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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Масове вбивство на Житомирщині: з’явилися перші фото з місця жорстокого розстрілу

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Компанія друзів відпочивала на березі ставка на Житомирщині
Компанія друзів відпочивала на березі ставка на Житомирщині / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

В ніч на 22 травня Україну сколихнуло жорстоке вбивство: на Житомирщині орендар ставка із мисливської рушниці розстріляв 7 киян. Ті відпочивали на березі водойми. До цього орендар ставка випивав із цією компанією, однак згодом між ними виникла сварка.

В пориві люті чоловік схопився за рушницю та один за одним почав убивати відпочивальників. Спочатку орендар застрелив 2 осіб, які були поруч із ним, а потім відкрив вогонь по 6 киянах. Про це раніше повідомив на своїй фейсбук-сторінці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Він же оприлюднив трохи згодом фото з місця кривавої розправи. Як видно зі світлин, компанія відпочивала і на березі ставка, і в будиночку поруч із ним.

Вбивство
Компанія з вечора відпочивала / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

Вбивство
Трьох осіб орендар розстріляв у будиночку, де вони спали / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

Трьох осіб орендар ставка вбив у будинку, ще 2 поруч із ним та 2 біля водойми.

Місце вбивства
Місце масового вбивства / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

Що відомо про долю чоловіка, якого підозрюють у вбивстві:

  • Його вже затримала поліція, він перебуває під вартою.
  • Його відправлять на судово-психіатричну експертизу, після якої суд вирішить осудний він чи ні.
  • За масовий розстріл людей йому загрожує довічне ув’язнення.
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини України Масове вбивство на Житомирщині Кримінальні новини Вбивство Новини Житомира
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