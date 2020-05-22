Порушник закону та військові: що відомо про вбивцю і жертв з Житомирщини

У Житомирській області 22 травня сталася кривава стрілянина, внаслідок якої загинули 7 осіб. Як з'ясувалося імовірного вбивцю звати Анатолій Захаренко і раніше він вже мав проблеми з законом саме через зброю, а ось його жертвами були військові Нацгвардії та волонтер.

Власника ставка, 58-річного Анатолія Захаренка, у 2015 році притягали до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, пише видання "Детектив-Info".

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Що відомо про загиблих:

Як виявилося, компанія здебільшого складалася з військових Національної гвардії України. Таких було одразу шестеро з дев'яти – усі вони загинули:

Владислав Мамаченко – боєць 1 батальйону НГУ імені Кульчицього;

Андрій Москалець ("Бородатий") – боєць 1 батальйону НГУ імені Кульчицького;

Віталій Вульчин – боєць Нацгвардії з Гостомельської військової частини;

воїн з позивним "Фін";

боєць з позивним "Скандер" або "Український татарин";

Роман Ханенко ("Гець") – київський волонтер.

Про сьомого загиблого наразі нічого не відомо. Також крім власника ставка та загиблих, з компанією відпочивав працівник Київського національного авіаційного університету 43-річний Вадим Федюнін.

Саме він – той єдиний, хто почувши стрілянину, зміг втекти у село та викликати поліцію. Він і розповів, що під час відпочинку виник конфлікт, у ході якого Захаренко убив 7 людей.

До слова, інформацію про те, що серед загиблих є учасники Антитерористичної операції та волонтери, вже підтвердили у прокуратурі. Зокрема, батальйон Кульчицього раніше був добровольчим і брав участь в АТО.

Неоднозначні версії масового вбивства

За версією поліції стрілянина сталася на побутовому підґрунті – чоловік дістав зброю після п'яного конфлікту з військовими. Тоді він й убив 7 людей.

Втім у соціальних мережах активно поширюють версію, буцімто чоловік вдався до самозахисту, коли місцева поліція "направила до нього військових, аби "порішати за кришу".

Щоправда цю версію вже спростувала дружина Захаренка. Вона сказала, що чоловік в усьому зізнався, а причиною конфлікту стала суперечка щодо служби в армії. Буцімто військові, які самі воювали на Сході, почали говорити про те, що власник ставка не відпустив своїх дітей до війська.



Місце, де трапилася кривава стрілянина на Житомирщині / фото Антона Геращенка