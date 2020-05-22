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Нарушитель закона и военные: что известно об убийце и жертвах с Житомирщины

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Убийство в Житомирской области 22 мая 2020 - имена жертв и убийцы
Массовое убийство на Житомирщине: известны имена участников / 24 канал

В Житомирской области 22 мая произошла кровавая стрельба, в результате которой погибли 7 человек. Как выяснилось, вероятного убийцу зовут Анатолий Захаренко, и раньше он уже имел проблемы с законом именно из-за оружия, а вот его жертвами были военные Нацгвардии и волонтер.

Владелец пруда, 58-летний Анатолий Захаренко, в 2015 году привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия, пишет издание "Детектив-Info".

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Что известно о погибших:

Как оказалось, компания в основном состояла из военных Национальной гвардии Украины. Таких было сразу шестеро из девяти – все они погибли:

  • Владислав Мамаченко – боец 1 батальона НГУ имени Кульчицкого;
  • Андрей Москалец ("Бородатый") – боец 1 батальона НГУ имени Кульчицкого;
  • Виталий Вульчин – боец Нацгвардии из Гостомельской воинской части;
  • воин с позывным "Финн";
  • боец с позывным "Скандер" или "Украинский татарин";
  • Роман Ханенко ("Гець") – киевский волонтер.

О седьмом погибшем пока ничего не известно. Также кроме собственника пруда и погибших, с компанией отдыхал работник Киевского национального авиационного университета 43-летний Вадим Федюнин.

Именно он – тот единственный, кто, услышав стрельбу, смог сбежать в село и вызвать полицию. Он и рассказал, что во время отдыха возник конфликт, в ходе которого Захаренко убил 7 человек.

К слову, информацию о том, что среди погибших есть участники Антитеррористической операции и волонтеры, уже подтвердили в прокуратуре. В частности, батальон Кульчицкого ранее был добровольческим и участвовал в АТО.

Неоднозначные версии массового убийства

По версии полиции, стрельба произошла на бытовой почве – мужчина достал оружие после пьяного конфликта с военными. Тогда он и убил 7 человек.

Впрочем, в социальных сетях активно распространяют версию, якобы мужчина прибегнул к самозащите, когда местная полиция "направила к нему военных, чтобы "порешать за крышу".

Правда эту версию уже опровергла жена Захаренко. Она сказала, что муж во всем признался, а причиной конфликта стал спор относительно службы в армии. Якобы военные, которые сами воевали на Востоке, начали говорить о том, что владелец пруда не пустил своих детей в армию.

масове вбивство на Житомирщині
Место, где произошла кровавая стрельба на Житомирщине / Фото Антона Геращенко

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Стрельба Жертвы Нацгвардія Волонтеры Массовое убийство на Житомирщине
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