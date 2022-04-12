"Сукраинить": в английский сленговый словарь добавили новое слово
12 апреля 2022 , 07:16Читати новину українською
Источник:Urban Dictionary
В английском сленговом онлайн-словаре появилось слово "сукраинить". Его значение толкуют как "глобальное унижение" вторгшейся в Украину России.
Слово правильно писать так: "ukrained". Пользователи словаря также предложили свои толкования.
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"Когда ты Россия, и ты врываешься в другую страну, в ответ получаешь глобальное унижение",
– так слово "сукраинить" объясняют авторы.
Также в словаре есть пример употребления слова: "Россия была сукраинена". В то же время пользователи словаря толкуют слово еще по-другому:
- "Когда вторая по величине клептократия в мире, возглавляемая умственно ограниченным и некомпетентным аппаратом, решает вторгнуться к своему мирному соседу, и в конечном счете получает такой удар, что их экономика возвращается в каменный век".
- "По сути, какой-то жуткий вонючий парень пытается издеваться над тобой, и в конце концов, получает такой позор, что его внуки перенесут его на своих внуков".
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