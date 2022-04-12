"Сукраинить": в английский сленговый словарь добавили новое слово

В английском сленговом онлайн-словаре появилось слово "сукраинить". Его значение толкуют как "глобальное унижение" вторгшейся в Украину России.

Слово правильно писать так: "ukrained". Пользователи словаря также предложили свои толкования.

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"Когда ты Россия, и ты врываешься в другую страну, в ответ получаешь глобальное унижение",

– так слово "сукраинить" объясняют авторы.

Также в словаре есть пример употребления слова: "Россия была сукраинена". В то же время пользователи словаря толкуют слово еще по-другому:

"Когда вторая по величине клептократия в мире, возглавляемая умственно ограниченным и некомпетентным аппаратом, решает вторгнуться к своему мирному соседу, и в конечном счете получает такой удар, что их экономика возвращается в каменный век".

"По сути, какой-то жуткий вонючий парень пытается издеваться над тобой, и в конце концов, получает такой позор, что его внуки перенесут его на своих внуков".

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