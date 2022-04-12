"Зукраїнити": до англійського сленгового словника додали нове слово

В англійську сленговому онлайн-словнику з'явилося слово "зукраїнити". Його значення тлумачать як "глобальне приниження" Росії, яка вторглася в Україну.

Слово правильно писати так: "ukrained". Користувачі словника запропонували також свої тлумачення.

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"Коли ти Росія, і ти вдираєшся в іншу країну, у відповідь отримуєш глобальне приниження",

– так слово "зукраїнити" пояснюють автори.

Також у словнику є приклад вживання слова: "Росія була зукраїнена". Натомість користувачі словника тлумачать слово ще по-іншому:

"Коли друга за величиною клептократія в світі, очолювана розумово обмеженим і некомпетентним апаратом, вирішує вторгнутися до свого мирного сусіда, і в кінцевому підсумку отримує такий удар, що їхня економіка повертається в кам'яний вік".

"По суті, якийсь жахливий смердючий хлопець намагається знущатися з тебе, і в решті решт, отримує таку ганьбу, що його онуки перенесуть її на своїх онуків".

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