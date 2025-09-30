Сейчас на Сумщине недостаточно российских военных для проведения масштабных операций. Враг пытается просачиваться маленькими группами, или предпочитает быстрый транспорт вроде мотоциклов. Обстрелы и атаки дронов продолжаются, но интенсивность меньше, чем на Востоке, куда Россия сейчас перебросила свои резервы.

Военнослужащий 14 корпуса Алексей Герман в интервью 24 Каналу рассказал, что на Донбассе ситуация сложнее. Там россияне пошли ва-банк. В то же время на Сумщине украинским защитникам удалось выйти на государственную границу. Больше о реальной ситуации на фронте и возможно ли вернуть границы 1991 года – читайте далее в материале.

Реально ли выйти на границы 1991 года?

На прошлой неделе много говорили о границах 1991 года. Дональд Трамп не против поддержать эту идею, если Украина пойдет в контрнаступление при поддержке ЕС. По вашему мнению, можно ли это сейчас осуществить военным путем и что нам для этого нужно?

Да, это возможно. Если считать, сколько длится война, мы немного не дотягиваем до сроков Второй мировой. Тогда наши деды дошли до Берлина.

Сейчас нам не хватает разрешения бить вглубь территории врага: разрушать логистику, влиять на производство, уничтожать стратегические военные объекты. Линия фронта в основном стабилизирована и проходит вдоль государственной границы Украины. Есть горячие участки – Донецкая и Днепропетровская области, Покровское и Добропольское направления, частично Сумщина, но это постепенно решится, и Купянское направление.

По всей протяженности фронта у россиян не хватает сил. Мы переходим в стадию позиционной войны, и это свидетельствует, что враг выдыхается, а мобилизационного ресурса у него не хватает. Мы уже вышли на показатель уничтожения, когда они не успевают пополнять резервы. Те, кто хотел погибнуть на украинской земле, уже погибли, и дальше эти проблемы у них будут только углубляться.

Нам нужно делать выводы: готовиться, пополнять силы и усиливать давление. Тогда все будет хорошо.

Какие "Томагавки" могут изменить ход войны?

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог подтвердил информацию, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары вглубь России. Если, например, Украина получит "Томагавки" дальностью 2 500 километров, может ли это изменить ход войны?

Война – это сложная система и командный труд. Если получим завтра, результатов можно ждать через полгода. Если дадут через полгода – то через год. Сроки большие, но влияние будет очень серьезное. Возможность уничтожать их производственные мощности повлияет и морально, и физически: уменьшит количество вооружения, подорвет боевой дух армии и общества в целом.

Общество в России расколото, около 40 процентов уже не поддерживают действия власти. Если у них заберут электроэнергию, отопление зимой или другие базовые вещи, эта доля будет расти. Тогда Кремль будет вынужден задуматься над вопросом самосохранения.

Мы видим и другие тенденции. Например, Рамзан Кадыров решил переименовать проспекты, которые носили имена россиян, в честь выдающихся чеченцев. Это свидетельствует об усилении национализации, и Кремль этим тоже обеспокоен. Молдову они уже потеряли, то есть понемногу все будет сыпаться.

Обратите внимание! Позже Кит Келлог заявил, что говорил только о публичных заявлениях о передаче "Томагавков", а не об официальных решениях. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о продаже этих ракет.

Россия должна готовиться к блэкаутам. Наши удары по Белгородщине показали эффективность, а осенью аналитики уже отмечали, что для этого применялись американские HIMARS. Это означает, что разрешения на использование западного оружия действуют на практике. Могут ли наши ракеты и западные системы долететь до московских ТЭЦ и быстрее ли это повлияет на россиян?

Насколько знаю, удар по ТЭЦ нанесли "Нептуном". Когда они будут получать симметричные удары по своей энергетике в ответ, так же как мы, это станет для них серьезным испытанием. Но за нами – пол планеты, а за ними только Китай.

Известно ли вам что-то об украинской ракете "Фламинго"? Может ли она повлиять на ход войны?

Про "Фламинго" я не в курсе, врать не буду. Но любое средство, которое несет боевую часть хотя бы в 500 килограммов, обязательно может повлиять на ход войны.

"Мы уже на границе": о ситуации на Сумщине

Полоса, где вы работаете, – 200 километров и охватывает Сумскую и Харьковскую области. Какова по состоянию на сегодня ситуация на Сумщине? Можно ли уверенно сказать, что российское наступление на Сумщине провалилось и мы сможем оттеснить россиян к государственной границе?

Полоса между Харьковом и Сумами на 65% проходит вдоль государственной границы Украины. То есть там – Россия, здесь – Украина. Есть "килл-зона", где-то километр с нашей стороны и километр с их, где нет позиций; перестрелки и беспокоящий огонь продолжаются постоянно. Но мы уже находимся на государственной границе Украины.

Также есть небольшое Купянское направление, есть Сумское направление. Насколько мне известно, они перебросили свои подкрепления и резервы в Донецкую область, и сейчас их понемногу вытесняют. Когда это будет сделано? Это будет сделано. Украинцы это увидят и услышат. Хочешь рассмешить Бога – расскажи о своих планах. Но я знаю, что все будет хорошо.

Ранее вы служили на Покровском направлении. Можете проанализировать, чем отличается тактика россиян в Сумской и Харьковской областях от того, что они делают в Донецкой области? Они пытаются перебрасывать в Донецкую область все силы – это именно Покровское направление, или они пытаются оккупировать всю Донетчину? Возможно, у Владимира Путина есть какие-то даты этого. Хочется понимать, что для них в приоритете?

Скажу вам честно: после Донецкого направления Сумщина и Харьковщина – это другое качество. Это такая "лакшери" зона, "лакшери" война. Есть бои, есть обстрелы, но нет той интенсивности, когда штурм за штурмом. Есть единичные попытки – они что-то замышляют, пытаются ворваться, но эти замыслы вовремя обнаруживают и уничтожают.

Сейчас, когда "зеленка" спадет, их станет значительно проще выявлять и уничтожать, и реализовывать их замыслы станет гораздо труднее. Здесь уже будет война рельефов и высот: кто где держит полосы обороны и насколько доминирует над противником.

По тактике ничего принципиально нового: дроны, попытки просочиться маленькими группами или быстрыми механизированными средствами вроде мотоциклов, чтобы проскочить куда-то. Иногда они идут "по трубам", как это было в Купянске. Полноценных атак с использованием крупных механизированных бригад практически нет.

По изменению линии боевого соприкосновения: интересно, на какое расстояние сейчас долетают дроны – 20 километров или больше, как далеко действует оптика, FPV-дроны? Чтобы понимать, насколько растянулась линия.

Смотрите, сейчас есть поражения "Молниями" до 40 километров вглубь нашей территории, но это единичные случаи. Если брать полосу, в которой они имеют реальные возможности обнаружения и уничтожения и где могут активно работать, это на глубину примерно до 10 километров.

Что вы видите: за какими технологиями будущее, и как дальше россияне могут планировать свои наступления? Возможно, вы видите, что они сейчас готовятся на каком-то одном конкретном направлении или по всей линии фронта?

Мы, конечно, видим и знаем, кто против нас стоит. Разведка у нас работает очень хорошо, как и у них. Основное огневое воздействие – это прежде всего артиллерия: минометы и артиллерийские системы, как с их стороны, так и с нашей.

Также значительную роль играют дроны – если считать в процентах, где-то 70% применений связаны именно с ними. Дроны бывают разного типа: меньше – оптические, больше – обычные ударные. Россияне в последнее время увеличили использование дронов типа "Молния" – это очень быстрые и мощные средства, которые недавно даже долетали до Харькова.

Есть ли у нас сейчас паритет по дронам, артиллерии и тяжелой технике, или они нас пока перевешивают?

Относительно паритета: у нас сейчас паритет по дронам, но вопрос не только в паритете, а в умении уничтожать сильные стороны врага. Нужно выявлять и уничтожать как можно больше их дроновых расчетов, учиться применять новые средства обнаружения и уничтожения.

Врагу нельзя давать отдыха, мы должны постоянно совершенствоваться. А совершенствование требует опытных экипажей, а таких экипажей нам пока не хватает.

Если говорить о наших ударах по российским НПЗ и в целом по их заводам ВПК, видите ли уже результаты на фронте? Действительно ли у них там не хватает горючего? Или есть другие причины, по которым они не идут в наступления?

Технику они намеренно не подгоняют, потому что это бессмысленно – просто ее терять. Она не доедет даже до границы. По обеспечению мы должны понимать, что россияне и самопровозглашенный правитель России Путин решили воевать, и сейчас их экономика построена так, чтобы на фронте всего хватало, а дефицит отражался на обычных гражданах.

Россияне пошли ва-банк на Донбассе

Александр Сырский заявил, что продолжается наше контрнаступление на Добропольском направлении и часть российских подразделений в окружении. Видите ли вы, что сейчас у россиян есть накопление сил и техники, чтобы на Донетчине пойти в более полномасштабное наступление? Или, возможно, на других направлениях, в частности Харьковщина, Сумщина, где вы сейчас находитесь?

Концентрации войск для полноценной операции охвата или для рейдовой операции мы здесь не видим. Но перебросить войска на то или иное направление – это вопрос недели, возможно, даже и меньше.

Донецкое направление я комментировать не хочу и не буду. Я знаю, что там очень трудно нашим ребятам – россияне сильно давят, они пошли ва-банк, не жалеют ничего и не считаются с потерями. Там, насколько я знаю, Тарнавский и Николюк (Александр Тарнавский и Виталий Николюк, – 24 Канал). Я верю, что эти два генерала могут стабилизировать ситуацию там и что-то сделать.

Что заставит россиян умолять о переговорах?

Может ли Путин усилить осенний призыв, который стартует с 1 октября? Уже объявили, что планируют привлечь 135 тысяч срочников. Считаете ли вы, что их будут использовать в так называемой "сво", или будут пытаться отправлять в Украину? Это для нас реальная опасность, или российская армия вряд ли сейчас на это пойдет?

Будет или не будет – посмотрим, Путин обещает россиянам, что не будет. Но наша задача – как можно больше их уничтожать, наносить санитарные потери россиянам более 30 тысяч в месяц – и тогда все будет хорошо.

Через год мы можем уже ждать их в Киеве с просьбами о каких-то фундаментальных переговорах и, возможно, они будут говорить, что Крым уже не российский. Но системно надо истреблять от 30 тысяч россиян в месяц – тогда все будет хорошо.

Вы верите, что с россиянами можно договариваться о переговорах, и в каких случаях это возможно?

Я говорил: с россиянами можно разговаривать только тогда, когда у головы их лидера будет дуло автомата и когда он почувствует страх физического уничтожения – тогда это возможно. Путин не признает и не пойдет на уступки, пока не поймет, что это грозит России распадом из-за его имперских замашек или из-за внутренних мятежей, которые приведут к силовому свержению.

Они понимают настроения общества и часто делают замеры. Их идеологическая машина работает. Хоть они и говорят, что нет – на самом деле они зависят от мнения общества. Чем больше недовольных россиян, чем больше гробов, раненых без рук и без ног, кто вернется домой и будет требовать компенсаций, пенсий, признания статуса – тем сильнее это дестабилизирует ситуацию.

Я вам уверенно говорю: есть свет в конце тоннеля, после любой ночи будет утро и рассвет.