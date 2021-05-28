Подозревают 3 человек: на Сумщине убили свидетеля незаконной вырубки леса

Прокуратура сообщила о подозрении 3 мужчинам из Сумщины. По версии следствия, они незаконно рубили лес, а один из подозреваемых даже убил мужчину, которого они наняли для перевозки древесины.

Следователи рассказали, что преступление мужчины совершили в марте 2021 года в прибрежной защитной полосе реки Ивотка. Это в пределах Ямпольского и Шосткинского районов Сумской области.

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Незаконно рубили деревья и убили свидетеля

Следствие установило, что 3 местных жителей без соответствующих разрешений незаконно срубили 62 дерева ольхи. Чтобы перевезти древесину, они наняли местного жителя. Когда водителя остановили полицейские, он рассказал, на кого работает.

После этого подозреваемые вывезли мужчину за город, чтобы убедить не сотрудничать с полицией. Во время разговора один из них достал из багажника авто топор, которым трижды ударил потерпевшего. Мужчина умер на месте происшествия. Тело погибшего закопали в лесополосе,

– рассказали в прокуратуре.

Только через месяц правоохранители установили, как исчез свидетель и разоблачили лиц, причастных к преступлению.

Подозрение мужчинам сообщила Шосткинская окружная прокуратура. Троим инкриминируют незаконную порубку деревьев. Кроме того, одного подозревают в умышленном убийстве, а двух других – в сокрытии преступления.

За незаконную порубку деревьев виновным грозит. В то же время за убийство –, за сокрытие преступления –