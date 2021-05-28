Підозрюють 3 людей: на Сумщині вбили свідка незаконної вирубки лісу

Прокуратура повідомила про підозру 3 чоловікам з Сумщини. За версією слідства, вони незаконно рубали ліс, а один з підозрюваних навіть вбив чоловіка, якого вони найняли для перевезення деревини.

Слідчі розповіли, що злочин чоловіки здійснили в березні 2021 року в прибережній захисній смузі річки Івотка. Це в межах Ямпільського і Шосткинського районів Сумської області.

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Незаконно рубали дерева та вбили свідка

Слідство встановило, що 3 місцевих мешканців без відповідних дозволів незаконно зрубали 62 дерева вільхи. Щоб перевезти деревину, вони найняли місцевого жителя. Коли водія зупинили поліцейські, він розповів, на кого працює.

Після цього підозрювані вивезли чоловіка за місто, щоб переконати не співпрацювати з поліцією. Під час розмови один з них дістав із багажника авто сокиру, якою тричі вдарив потерпілого. Чоловік помер на місці події. Тіло загиблого закопали в лісосмузі,

– розповіли в прокуратурі.

Тільки через місяць правоохоронці встановили, як зник свідок та викрили осіб, причетних до злочину.

Підозру чоловікам повідомила Шосткинська окружна прокуратура. Трьом інкримінують незаконну порубку дерев. Окрім того, одного підозрюють в умисному вбивстві, а двох інших – в приховуванні злочину.

За незаконну порубку дерев винним загрожує. Натомість за вбивство –, за приховування злочину –