Украинские воины достигли границы с Россией: Зеленский рассказал об освобождении сел в Сумской области
- Силы обороны Украины освободили несколько точек в Сумской области, в частности достигли границы с Россией.
- Украинские войска также продвинулись на один километр в Луганской области и держат оборону на Харьковском направлении.
Силы обороны Украины смогли освободить часть оккупированных населенных пунктов в Сумской области. Украинские военные на этом направлении сохраняют позиции.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции "Молодежь здесь", рассказывает 24 Канал.
Какая боевая ситуация в Сумской области сейчас?
Президент Украины отметил, что российские оккупанты заняли в Сумской области 18 населенных пунктов. Речь идет о селах и стратегически важных точках. Сейчас украинские военные продвигаются вперед и постепенно освобождают территорию.
По словам Зеленского, уже деоккупированы 6 точек.
Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с Россией. Я думаю, что там более-менее позитив. Утром мне доложили Апостол и Сырский. Зачистили еще 900 метров в Сумской области возле нескольких пунктов до границы,
– рассказал украинский лидер.
Стабильная ситуация остается в Луганской области, где наши войска продвинулись на один километр к позициям противника, а также на Харьковском направлении.
На отрезке Доброполье – Краматорск россияне преодолели 10 километров и приблизились к позициям ВСУ. Но воины дали им отпор, часть оккупантов уничтожено, других – удалось взять в плен.
К слову, Владимир Зеленский также рассказал, что ежедневное соотношение потерь личного состава России и Украины составляет 1 к 3. Сейчас враг теряет больше своих солдат во время боевых действий в Украине.