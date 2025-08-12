Силы обороны Украины смогли освободить часть оккупированных населенных пунктов в Сумской области. Украинские военные на этом направлении сохраняют позиции.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции "Молодежь здесь", рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Территории не играют никакой роли для Путина, – Зеленский объяснил, что задумал российский диктатор

Какая боевая ситуация в Сумской области сейчас?

Президент Украины отметил, что российские оккупанты заняли в Сумской области 18 населенных пунктов. Речь идет о селах и стратегически важных точках. Сейчас украинские военные продвигаются вперед и постепенно освобождают территорию.

По словам Зеленского, уже деоккупированы 6 точек.

Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с Россией. Я думаю, что там более-менее позитив. Утром мне доложили Апостол и Сырский. Зачистили еще 900 метров в Сумской области возле нескольких пунктов до границы,

– рассказал украинский лидер.

Стабильная ситуация остается в Луганской области, где наши войска продвинулись на один километр к позициям противника, а также на Харьковском направлении.

На отрезке Доброполье – Краматорск россияне преодолели 10 километров и приблизились к позициям ВСУ. Но воины дали им отпор, часть оккупантов уничтожено, других – удалось взять в плен.

К слову, Владимир Зеленский также рассказал, что ежедневное соотношение потерь личного состава России и Украины составляет 1 к 3. Сейчас враг теряет больше своих солдат во время боевых действий в Украине.