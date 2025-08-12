Сили оборони України змогли звільнити частину окупованих населених пунктів у Сумській області. Українські військові на цьому напрямку зберігають позиції.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час пресконференції "Молодь тут", розповідає 24 Канал.

Яка бойова ситуація на Сумщині зараз?

Президент України зазначив, що російські окупанти зайняли в Сумській області 18 населених пунктів. Йдеться про села та стратегічно важливі точки. Наразі українські військові просуваються вперед і поступово звільняють територію.

За словами Зеленського, вже деокуповані 6 точок.

Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Росією. Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли Апостол і Сирський. Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону,

– розповів український лідер.

Стабільною ситуація залишається в Луганській області, де наші війська просунулися на один кілометр до позицій противника, а також на Харківському напрямку.

На відрізку Добропілля – Краматорськ росіяни подолали 10 кілометрів та наблизилися до позицій ЗСУ. Але воїни дали їм відсіч, частину окупантів знищено, інших – вдалося взяти в полон.

До слова, Володимир Зеленський також розповів, що щоденне співвідношення втрат особового складу Росії та України складає 1 до 3. Наразі ворог втрачає більше своїх солдатів під час бойових дій в Україні.