Про це український лідер розповів під час зустрічі з журналістами 12 серпня, передає 24 Канал.

Що відбувається біля Добропілля?

Володимир Зеленський зазначив, що російська армія дійсно мала просування біля Добропілля й Краматорська, вони підійшли ближче до українських позицій на 10 кілометрів у кількох точках. Окупанти не залучали до наступу важку техніку, а лише мали зброю в руках.

Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом. Задача цього просування нам зрозуміла. До 15 серпня сформувати певний інформаційний простір, перед зустріччю Путіна з Трампом, особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає,

– пояснив президент.

Зеленський додав, що росіяни можуть готувати наступи на Запорізькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Окупанти поповнять кількість особового складу: до 15 тисяч солдатів додатково на Запорізькому, близько 7 тисяч – на Покровському та 5 тисяч – на Новопавлівському. Наступальні дії вороги можуть почати саме після 15 серпня.

На думку військового командування, впродовж місяця росіяни намагатимуться демонструвати просування для того, щоб політично тиснути на Україну, прагнучи змусити її піти на поступки. Зеленський зазначив, що українська армія до цього готова.