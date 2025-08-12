Про це Володимир Зеленський заявив під час розмови із журналістами, передає 24 Канал.

Що Зеленський сказав про наступ росіян?

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни готуються до наступальної операції на Запорізькому, Покровському і Новопавлівському напрямках. Саме ці ділянки фронту будуть в пріоритеті у руху окупантів.

Вважаємо, що на Запорізький – буде близько 15 тисяч додатково (перекинуто російських солдатів – 24 Канал), Покровський – близько 7 тисяч додатково, Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково – вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю,

– сказав президент.

Глава держави вважає, що з 53 тисяч російських окупантів на Сумському напрямку близько 30 тисяч будуть перекинути саме на ці три напрямки.

"Вважаємо, що це головне джерело військ, це їхні найсильніші бригади, які на Курському напрямку стоять, вони будуть пересуватись. Вважаємо, що вони будуть робити все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій. Вважаємо, що вони будуть готові до вересня з цими бригадами. Вважаємо, що з додатковими можуть бути готовими в листопаді. Вважаємо, що всі ці три напрямки були рік тому, і вони діють за тими самими планами та мапами", – пояснив Зеленський.

Він зауважив, що росіяни думали наступати на цих трьох напрямках ще рік тому, і окупанти діють за тими самими планами та мапами. Але ця наступальна місія на Запоріжжя і на Покровськ тоді була затримана через Курську операцію.

Бачимо все те саме, ті самі кроки й накопичення такої кількості людей, яка їм потрібна. Вони рік тому були починали діяти саме так, але через Курську операцію вони почали перекидати туди людей, боялись, що ми будемо просуватися вглиб Росії. Що і відбулося,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що по всіх напрямках фронту впродовж серпня росіяни будуть намагатися демонструвати якесь просування, щоб політично тиснути на Україну та отримати ті чи інші поступки. Але українське командування знає про ці плани ворога і готується діяти відповідно.