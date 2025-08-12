Про це президент Володимир Зеленський розповів під час пресконференції "Молодь тут", розповідає 24 Канал.

Дивіться також Території не грають ніякої ролі для Путіна, – Зеленський пояснив, що задумав російський диктатор

Яка бойова ситуація на Сумщині зараз?

Президент України зазначив, що російські окупанти зайняли в Сумській області 18 населених пунктів. Йдеться про села та стратегічно важливі точки. Наразі українські військові просуваються вперед і поступово звільняють територію.

За словами Зеленського, вже деокуповані 6 точок.

Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Росією. Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли Апостол і Сирський. Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону,

– розповів український лідер.

Стабільною ситуація залишається в Луганській області, де наші війська просунулися на один кілометр до позицій противника, а також на Харківському напрямку.

На відрізку Добропілля – Краматорськ росіяни подолали 10 кілометрів та наблизилися до позицій ЗСУ. Але воїни дали їм відсіч, частину окупантів знищено, інших – вдалося взяти в полон.

До слова, Володимир Зеленський також розповів, що щоденне співвідношення втрат особового складу Росії та України складає 1 до 3. Наразі ворог втрачає більше своїх солдатів під час бойових дій в Україні.