Сумы под атакой российских КАБ: в городе прогремели взрывы
- Вечером 4 ноября в Сумах прогремели взрывы из-за атаки российскими КАБами.
- После атаки тревога продолжилась из-за движения вражеских беспилотников.
Вечером 4 ноября в Сумах прогремели выубхи. Перед этим военные предупредили жителей об опасности из-за применения вражеских управляемых авиационных бомб.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно об атаке на Сумы 4 ноября?
Во время, когда в Сумах прогремел взрыв, по всему району была объявлена воздушная тревога. В 20:40 появилось предупреждение об опасности, а в 20:59 Воздушные Силы написали, что на Сумскую область летит бомба.
В 21:10 в городе было громко, потому что вероятно упала воздушная цель. Местные медиа пишут, что взрыв мог быть отголоском атаки на населенный пункт в Сумской общине.
После атаки КАБами в Сумском, Роменском и Конотопском районах продолжилась тревога, ведь на регион еще движутся и российские беспилотники.
Где еще были атаки врага?
Утром 4 ноября российский агрессор угрожал Сумской области КАБами. Тогда в областном центре слышали взрыв, но спровоцировал его прилет российского дрона типа "Молния".
В Павлограде, что на Днепропетровщине, после полуночи 4 ноября были слышны взрывы. Город попал под атаку вражеских БПЛА.
Ночью под обстрелом также была Харьковская область. В результате этого пострадали 6 гражданских и два пожарных пожарной охраны.
В ночь на 4 ноября Одесская область подверглась двум волнам массированных дроновых ударов. Оккупанты попали в портовую и энергетическую инфраструктуру, там возникли пожары. Обошлось без жертв и пострадавших.