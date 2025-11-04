Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно об атаке на Сумы 4 ноября?

Во время, когда в Сумах прогремел взрыв, по всему району была объявлена воздушная тревога. В 20:40 появилось предупреждение об опасности, а в 20:59 Воздушные Силы написали, что на Сумскую область летит бомба.

В 21:10 в городе было громко, потому что вероятно упала воздушная цель. Местные медиа пишут, что взрыв мог быть отголоском атаки на населенный пункт в Сумской общине.

После атаки КАБами в Сумском, Роменском и Конотопском районах продолжилась тревога, ведь на регион еще движутся и российские беспилотники.

Где еще были атаки врага?