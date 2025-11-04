Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про атаку на Суми 4 листопада?
У час, коли в Сумах пролунав вибух, по всьому району була оголошена повітряна тривога. О 20:40 з'явилося попередження про небезпеку, а о 20:59 Повітряні Сили написали, що на Сумську область летить бомба.
О 21:10 в місті було гучно, бо ймовірно впала повітряна ціль. Місцеві медіа пишуть, що вибух міг бути відлунням атаки на населений пункт у Сумській громаді.
Після атаки КАБами в Сумському, Роменському та Конотопському районах продовжилася тривога, адже на регіон ще рухаються й російські безпілотники.
Де ще були атаки ворога?
Зранку 4 листопада російський агресор загрожував Сумській області КАБами. Тоді в обласному центрі чули вибух, але спровокував його приліт російського дрона типу "Молнія".
У Павлограді, що на Дніпропетровщині, після опівночі 4 листопада було чутно вибухи. Місто потрапило під атаку ворожих БпЛА.
Вночі під обстрілом також була Харківська область. Унаслідок цього постраждали 6 цивільних і два вогнеборці пожежної охорони.
У ніч проти 4 листопада Одеська область зазнав двох хвиль масованих дронових ударів. Окупанти влучили в портову та енергетичну інфраструктуру, там виникли пожежі. Обійшлося без жертв та постраждалих.