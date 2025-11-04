Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Суми 4 листопада?

У час, коли в Сумах пролунав вибух, по всьому району була оголошена повітряна тривога. О 20:40 з'явилося попередження про небезпеку, а о 20:59 Повітряні Сили написали, що на Сумську область летить бомба.

О 21:10 в місті було гучно, бо ймовірно впала повітряна ціль. Місцеві медіа пишуть, що вибух міг бути відлунням атаки на населений пункт у Сумській громаді.

Після атаки КАБами в Сумському, Роменському та Конотопському районах продовжилася тривога, адже на регіон ще рухаються й російські безпілотники.

Де ще були атаки ворога?