На Сумщині триває кількагодинна тривога. Регіону загрожують, як безпілотники, так і КАБи, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни прориваються у Покровську та готуються до масштабних атак на іншому напрямку, – ISW

Що відомо про вибухи у Сумах?

О 08:33,за повідомленням Повітряних сил, БпЛА прямували на Суми зі сходу.

О 09:03 військові попередили про пуски КАБів на Сумщині.

О 09:13 у Сумах прогримів вибух.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 листопада Росія знову атакувала Україну дронами. Ворог випустив 130 безпілотників різних типів. Також противник застосував сім ракет – одну балістичну "Іскандер-М" та шість зенітних С-300. Сили ППО знешкодили 92 ворожі БпЛА. На жаль, не минулося без влучань. Ракети та 31 ударний БпЛА вдарили по 14 локаціях.

Які наслідки атаки Росії на Україну 4 листопада?