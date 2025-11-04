Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО вночі 4 листопада?

У ніч на 04 листопада (з 20:00 03 листопада) противник атакував Україну:

однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області,

6 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області,

130 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда у ТОТ АР Крим. Близько 80 із запущених дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– зазначили у Повітряних силах.

Військові зафіксували влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.



Скільки безпілотників росіян збила ППО вночі 4 листопада / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Станом на 09:30 4 листопада ворожа атака продовжувалася, в повітряному просторі України перебували декілька ворожих БпЛА.