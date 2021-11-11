Светооператор "Ржавчины" подал в суд на Болдуина из-за случайного убийства Хатчинс

Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, которая была родом из Украины. Главный светооператор фильма Серж Светной подал в суд на актера.

В иске в Верховный суд Лос-Анджелеса он судится с почти 20 членами съемочной команды.

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Среди них, кроме Алека Болдуина, помощник режиссера Дэйв Холлс и реквизитор Ханна Гутьеррес-Рид. Они должны были отвечать за безопасность на съемочной площадке.

О чем говорится в иске Светного

В иске светооператор заявил, что Галина Хатчинс была его подругой, он держал ее голову, когда она умирала. Отметив, что пуля пролетела совсем близко от него самого.

В то же время Серж Светной отметил, что халатность на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" вызвала у него "сильный эмоциональный стресс", который всегда будет преследовать его.

Трагедия с Болдуином и Хатчинс: что известно

Жуткий случай произошел 22 октября на съемках фильма "Ржавчина". Американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

Оператора, которая имеет украинское гражданство, пытались спасти, но она умерла в больнице. Раненого режиссера уже выписали из медицинского учреждения. Его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители выяснили, что Болдуин получил оружие от помощника режиссера. Тот сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.

Сторона обвинения требует компенсации и наказания, которые определят позже.