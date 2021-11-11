Світлооператор "Іржі" подав до суду на Болдвіна через випадкове вбивство Гатчінс

Алек Болдвін під час зйомок вестерну "Іржа" випадково застрелив операторку Галину Гатчінс, яка була родом з України. Головний світлооператор фільму Серж Свєтной подав до суду на актора.

У позові до Верховного суду Лос-Анджелеса він позивається до майже 20 членів знімальної команди.

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Серед них, окрім Алека Болдвіна, помічник режисера Дейв Голлс та реквізитор Ханна Гутьєррес-Рід. Вони повинні були відповідати за безпеку на знімальному майданчику.

Про що йдеться у позові Свєтного

У позові світлооператор заявив, що Галина Гатчінс була його подругою, він тримав її голову, коли вона помирала. Наголосивши, що куля пролетіла зовсім близько від нього самого.

Водночас Серж Свєтной зауважив, що недбалість на змінальному майданчику вестерну "Іржа" викликала у нього "сильний емоційний стрес", який завжди переслідуватиме його.

Трагедія з Болдвіном і Гатчінс: що відомо

Моторошний випадок стався 22 жовтня на зйомках фільму "Іржа". Американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соуза.

Операторку, яка має українське громадянство, намагалися врятувати, але вона померла у лікарні. Пораненого режисера вже виписали з медичного закладу. Його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці з'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.

Сторона обвинувачення вимагає компенсації та покарання, що визначать пізніше.