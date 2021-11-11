Об этом издание сообщает со ссылкой на заявление прокурора округа Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис в интервью одному из телеканалов.

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Следователи выяснили, кто зарядил пистолет для Болдуина

Кармак-Олтвис рассказала, что американские правоохранители выяснили, кто именно зарядил оружие, из которого Болдуин случайно выстрелил в Хатчинс. "Знаем, да", – ответила она на соответствующий вопрос. В то же время имя этого человека прокурор отказалась называть, объяснив это тайной следствия.

Кроме того, пока расследование еще не дало ответа на вопрос, почему случилось так, что в пистолет зарядили боевой патрон.

Кармак-Олтвис подтвердила, что дополнительные патроны на съемочной площадке действительно были. Но на уточняющие вопросы об их количестве прокурор тоже не ответила. Однако она отметила, что правоохранители пока не знают, как именно патроны оказались на съемочной площадке.

"Я думаю, это будет одним из важнейших факторов, которые повлияют на решение об обвинении", – добавила Кармак-Олтвис.

Напомним, ранее адвокат Джейсон Боулз сообщил, что пистолет был заряжен из коробки с патронами, которые должны были быть бутафорскими.

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